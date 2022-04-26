Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri 5. Gününde Dolu Dolu Bir Programla Devam Ediyor

Ülkemiz Yazarları Yanında Bugün Türkiye’de Özgün Tarzıyla Dikkat Çeken Mine Söğüt 27 Nisan’da Girne’de Sanat Galerisinde Okuyucularıyla Buluşuyor

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde gerçekleştirilen Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor. Türkiye’den Ahmet Telli, Latife Tekin, Bora Ercan, Havva Tekin, Erdal Güney ve Barış İnce yanında ülkemiz yazar ve gazetecilerinin de katılımıyla gerçekleşen ve yoğun ilgi gören program çerçevesinde 27 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Çocuk Kitabı Yazarı Ünver Alibey Ramadan Cemil Meydanı’nda Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü gerçekleştirecek.

Program, saat 14.00’te Sanat Galerisi’nde Mahmut İslamoğlu, Şevket Öznur ve Eralp Adanır’ın okuyucularıyla buluşmasıyla devam edecek. Saat 19.00’da ise ülkemizden İlksoy Aslım, Aytuğ Plümer, Mehmet Hasgüler’in imza ve söyleşi etkinliği yapılacak. Türkiye’de özgün tarzıyla ses getiren ve yeni kitabı “Başkanlarının Tanrısı” yazarlardan Mine Söğüt de aynı gün saat 16.00’da Sanat Galerisinde okurlarıyla buluşacak.

Mine Söğüt hakkında

1990 yılında Güneş gazetesinde gazeteciliğe başlayan Mine Söğüt, 1999-2001 yıllarında Öküz dergisinde yazdıkları ile tanındı. “Adalet Cimcoz: Bir Yaşam Öyküsü Denemesi” Mine Söğüt’ün ilk kitabıdır. Biyografi türündeki bu kitabın ardından Mine Söğüt, ilk romanı “Beş Sevim Apartmanı – Rüya Tabirli Cin Peri Yalanları” ile okurlarla buluştu. Ardından ise “Kırmızı Zaman” adlı ikinci romanı yayımlandı. “Doğan Kardeş” adlı kitabın ardından ise 2006 yılında Pınar Kür’le yaptığı “Aşkın Sonu Cinayettir” adlı söyleşi kitabı Everest yayınlarından çıktı. 2007 yılında üçüncü romanı “Şahbaz’ın Harikulade Yılı 1979” yayımlandı. 2011 yılında “Deli Kadın Hikayeleri”, 2022 yılındaysa “Alayına İsyan” adlı kitabı okurlarla buluştu.

Mine Söğüt’ün yeni romanı Başkalarının Tanrısı, Can Yayınları etiketiyle basılıyor. Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.