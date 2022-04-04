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Girne Belediyesi, kitap okuma etkinliği düzenledi.

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Girne Belediyesi, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi.
Girne Belediyesi, kitap okuma etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet binasında yapılan etkinliğe Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak, çocuklarda okuma sevgisini yaratmak ve yaymak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Okuma alışkanlığının önemine işaret eden Güngördü, “Sizlerin bu etkinliklere gelmesi okulunuz ve öğretmenleriniz verdiği destek bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla ben hem sizleri hem öğretmenlerinizi ve ailelerinizi kutluyorum” dedi. 

“Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek, insanı da kitapsız düşünemeyiz. Kitapları hayatımızın bir parçası olarak görmeli ve onları bize yol gösteren dostlarımız olarak düşünmeliyiz. Kitaplar bizim en iyi dostlarımızdır” ifadelerini kullanan Güngördü, çocuklara okuma kitabı dağıttı.

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