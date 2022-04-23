Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Kitap ve Kültür Günleri” etkinliği başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Grup Trio Black’ın müzik dinletisi eşliğinde Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan etkinlikte, kitap stantları da bulunuyor. Etkinlik, günün anlam ve önemi dolayısıyla Dervişe Güneyyeli Kutlu'nun “Çocuklara Masal Atölyesi” ve “İmza Günü” ile devam edecek.

Etkinlik kapsamında saat 16.00’da Sanat Galerisi’nde Sami Özuslu, Halil Paşa, Tamer Öncül, Aydan Afşaroğlu ile söyleşi ve imza günü yapılacak. 19.00’da ise Lirik Şiir Grubu’nun Ramadan Cemil Meydanı’nda şiir dinletisi sunacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, bugünün, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler UNESCO’nun ilan ettiği Dünya Kitap günü olduğuna işaret etti.

Güngördü, bugün dolayısıyla Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi işbirliğinde başlatılan etkinlikte, 80’e yakın Şair ve Yazarın Ramadan Cemil Meydanında ve Girne Belediyesi’ne ait sanat galerisinde buluşacak, imza günleri, söyleşiler, müzik dinletileri olacağını belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Işık Kitapevi, Khora Yayınları ve diğer yayın evlerine teşekkür eden Güngördü, halkı etkinliklere katılmaya davet etti.