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Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri Devam Ediyor

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Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri Devam Ediyor
Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri Devam Ediyor

Girne Belediyesi kitap ve kültür günleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Işık Kitabevi iş birliğinde başlatılan Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri 29 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. 

Çocuk kitabı yazarı Havva Tekin, Ramadan Cemil Meydanında yarın saat 11.00’de çocuklarla bir araya gelecek.

Aynı gün ve saatte Sanat Galerisi’nde Feyzan Korur, Ayşe Tural, Ferdiye Yurdakul, okurlarıyla söyleşi ve imza gününe katılacak.

Saat 14.00’da ise ülkemiz şair ve yazarları Neşe Yaşın, Ümit İnatçı, Fatih Yalıner, Halil Karapaşaoğlu’nun katılımıyla Şiirli Söyleşiler İmza Günü gerçekleştirilecek.

Program, Saat: 16.00’da, Fadıl Çağda, Ersan Berksel, Nazım Beratlı ’nın söyleşi ve imza günü ile devam edecek.

26 Nisan 2022 Salı akşamı Saat: 19.00’da ise yine Sanat Galerisi’nde, Türkiye’den konuk edilen gazeteciler Barış İnce ve Erdal Güney’in söyleşi ve imza günü yapılacak.

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