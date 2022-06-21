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Girne Belediyesi, Kolan British Hospital İşbirliğinde, Kanser Tarama İndirim Fırsatı

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Girne Belediyesi, Kolan British Hospital iş birliğinde, Babalar Günü vesilesiyle 40 yaş üzeri tüm erkeklere, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla kanser tarama indirim fırsatı sunuluyor.
Girne Belediyesi, Kolan British Hospital İşbirliğinde, Kanser Tarama İndirim Fırsatı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 40 yaş üzeri tüm erkeklerin faydalanabileceği indirimli taramadan yararlanmak için, 21-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nde doldurulacak formun ardından, alacakları belge ile Kolan British Hospital’ de özel fiyata checkup randevusu alınabilecek. Açıklamada, kanser taraması kapsamında; 1. Pakette, üroloji muayenesi, kardiyoloji muayenesi, akciğer grafisi, Ekokardiyografi (EKO), Elektrokardiyogram (EKG) ve laboratuvar tetkikleri 950 TL’ye, 2. Pakette kardiyoloji muayenesi, Ekokardiyografi (EKO),   Elektrokardiyogram (EKG)  ve EFOR 650 TL’ye yaptırılabilecek.

 

Bilgi ve iletişim için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 650 01 00 (dahili 1042) ve 0533 870 20 10 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıllarda da hastanelerle iş birliğinde checkup indirimi sağlanmasının ilgi görmesi, yoğun talep olması üzerine babalar için bir fırsat sağladıklarını belirterek, günümüzün en riskli iki hastalığı kalp krizi ve kanser hastalıklarının rutin kontrollerle kontrol altına alınarak önlenebileceğini de kaydetti. Her şeyden önce insan sağlığının önemine işaret eden Güngördü, Kolan British Hospital yetkililerine bu iş birlikleri için teşekkür ederek, bu vesile ile tüm babaların babalar gününü kutlayıp herkese sağlıklı günler diledi.

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