Girne’de kent genelinde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapan Girne Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları arasında özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor. Sokak hayvanları ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliğini sürdüren Girne Belediyesi, sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde tüm kent sakinlerine çağrıda bulundu.