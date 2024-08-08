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Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

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Girne Belediyesi’nin her yıl Kordonboyu’nda kurduğu stantlar, 8 Ağustos Perşembe akşamı hizmete açılıyor.
Girne Belediyesi Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımı ve kültüre destek sağlamak adına her yıl Kordonboyu’nda kurduğu stantlar, 8 Ağustos Perşembe akşamı hizmete açılıyor.

Yaz dönemi boyunca hizmet verecek olan stantlarda; Kıbrıs kültürüne özgü Koza, Lefkara, Lapta el işleri; ülkemizi tanıtıcı magnet, hediyelikler, seramik ve takıların satış ve sergisi yapılacak.

Her yıl gerek yerli, gerekse Girne’yi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisi ve beğenisini gören stantlar haftanın her günü 18:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet verecek.

 

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