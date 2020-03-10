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Girne Belediyesi koronavirüs ile ilgili tedbirler aldı

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Girne Belediyesi koronavirüs ile ilgili tedbirler aldı
Girne Belediyesi koronavirüs ile ilgili tedbirler aldı

Girne Belediyesi koronavirüs ile ilgili tedbirler aldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, ülkede dün akşamdan bu yana bulguları gözlenen Corona (Covid-19) virüsü ile ilgili halk sağlığı için, bugünden itibaren yapılacak tüm etkinliklerin tedbir amaçlı ertelendiği kaydedildi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımızı hızlandırdık. İlk olarak belediye olarak düzenlemiş olduğumuz tüm etkinlikleri geçici bir süreyle erteleme kararı aldık. Şu anda konu ile ilgili tüm ilgili birimlerimiz, el broşürü, afiş, pankart gibi halkı virüse karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürmektedir.”dedi.

Güngördü, halkın, yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okuması gerektiğini söyledi.

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