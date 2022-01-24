Girne Belediyesi, Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Seçim Sonrası Bölgede Bulunan Tüm Okulları Dezenfekte Etti.

Ülkemizdeki genel seçimlerin ardından Girne Belediyesi, Koronavirüs Pandemi tedbirleri kapsamında bölgede bulunan tüm okulların dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ilaçlama ekipleri, hafta sonu gerçekleşen KKTC Genel Seçimleri sonrası, seçim sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini havaya sisleme yöntemini kullanarak başarıyla yerine getirdi.

Dezenfeksiyon işlemleri için bir gün ara verilen eğitimde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak ve velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Girne Bölgesinde bulunan ve seçmen sandıklarının yerleştirildiği tüm okullar ilaçlandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar bugün itibarıyla Belediyemiz ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar hazır hale getirildi dedi.

Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti.

Pandemi sürecinin halen devam ettiğini bu nedenle tüm öğrencilerin ve öğretmenlerle velilerin maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarının önemine işaret eden Girne Belediye Başkanı Güngördü; tüm çocuklara ve öğretmenlere sağlıklı ve çok başarılı bir eğitim dönemi diledi.