  • BIST 1.927,43
  • Altın 786.60334
  • Dolar 13.4035
  • Euro 15.1496
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Girne Belediyesi, Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Seçim Sonrası Bölgede Bulunan Tüm Okulları Dezenfekte Etti.

» »
Girne Belediyesi, Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Seçim Sonrası Bölgede Bulunan Tüm Okulları Dezenfekte Etti.
Girne Belediyesi, Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Seçim Sonrası Bölgede Bulunan Tüm Okulları Dezenfekte Etti.

Ülkemizdeki genel seçimlerin ardından Girne Belediyesi, Koronavirüs Pandemi tedbirleri kapsamında bölgede bulunan tüm okulların dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı.

 

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ilaçlama ekipleri, hafta sonu gerçekleşen KKTC Genel Seçimleri sonrası, seçim sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini havaya sisleme yöntemini kullanarak başarıyla yerine getirdi.

 

Dezenfeksiyon işlemleri için bir gün ara verilen eğitimde öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak ve velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Girne Bölgesinde bulunan ve seçmen sandıklarının yerleştirildiği tüm okullar ilaçlandı.

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar bugün itibarıyla Belediyemiz ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar hazır hale getirildi dedi.

dsc_9880.jpg

Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti.

 

Pandemi sürecinin halen devam ettiğini bu nedenle tüm öğrencilerin ve öğretmenlerle velilerin maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarının önemine işaret eden Girne Belediye Başkanı Güngördü; tüm çocuklara ve öğretmenlere sağlıklı ve çok başarılı bir eğitim dönemi diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, Çatalköy-Tatlısu Yolunu Kullanacak Sürücüleri Uyardı13 Ocak 2022 Perşembe 15:39
  • Girne Edremit’te Bazı Bölgelere Yarın 6 Saat Elektrik Verilemeyecek12 Ocak 2022 Çarşamba 17:28
  • Uyuşturucu Operasyonu08 Ocak 2022 Cumartesi 16:18
  • Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitirdi08 Ocak 2022 Cumartesi 10:12
  • 35 Yaşındaki Adam Vefat Etti06 Ocak 2022 Perşembe 15:18
  • 75 yaşında vefat etti!06 Ocak 2022 Perşembe 14:27
  • Dikkatsiz Sürücü Yayayı Hastanelik Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 15:38
  • 2 Genç Ölüm Daha05 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
  • Sarpten: Girne'de Üniversite eliyle ağaç katliamı yapılıyor02 Ocak 2022 Pazar 20:32
  • Kendi Eviymiş Gibi Kiralayıp Parayı Aldı02 Ocak 2022 Pazar 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti