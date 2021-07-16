Girne Belediyesi Kurban Bayramı Tedbirleri

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini ’de verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, cadde, sokak ve mezarlıkları ’da bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Herkese sağlık dolu günler diledi.

VATANDAŞLARIMIZ GİRNE BELEDİYESİ’Nİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARALARINDAN ARAYABİLİRLER. BAYINDIRLIK 0542 852 2118 İMAR 0548 881 2114 TEMİZLİK İŞLERİ 0533 841 3839 / 0533 863 8280 SU İŞLERİ 0542 882 11 18 / 0548 838 8810 KANALİZASYON İŞLERİ 0533 870 2017 CENAZE VE DEFİN İŞLERİ 0533 840 5220 – 0533 850 6413 ZABITA (KOLLUK) HİZMETLERİ 0533 826 2547 SAĞLIK İŞLERİ 0533 870 2014

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Girne Belediyesi, Tüm halkımızın ve Girnelilerin Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler diler...

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI