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Girne Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

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Girne Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır
Girne Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini ’de verecek. Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek. Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi. 

VATANDAŞLARIMIZ GİRNE BELEDİYESİ’Nİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARALARINDAN ARAYABİLİRLER.

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İMAR 0548 881 21 14
BAYINDIRLIK 0542 852 21 18
TEMİZLİK İŞLERİ 0533 871 29 29 / 0533 825 17 03
SU İŞLERİ 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10
KANALİZASYON İŞLERİ 0533 870 20 17
CENAZE VE DEFİN İŞLERİ 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13
ZABITA (KOLLUK) HİZMETLERİ 0533 826 25 47
SAĞLIK İŞLERİ 0533 870 20 14
Ayrıca her türlü bilgi ve şikâyetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Girne Belediyesi, Tüm halkımızın ve Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.
GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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