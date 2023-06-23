Girne Belediyesi maaşları ödedi

Girne Belediyesi bugün itibarı ile tüm çalışanlarının ( Belpaz Ltd dahil) hesaplarına maaş ve bayramlıklarını yatırmış bulunmaktadır.

İşte açıklama;

Bunun yanında geçmişte sadece kadrolu çalışanlara ödenen kıyafet parası bayram ertesinde yine tüm çalışanların hesabına yatacaktır.(Belpaz Ltd dahil)

Yine geçmişte düzenli yatırımlar yapılmadığı için 2019’dan beri ilk kez kadrolu çalışanların sağlık fonundaki payları da hesaplarına yatırılmıştır.

Belediyemiz kaynakların kullanımı ve alacaklarına sahip çıkma noktasında istediğimiz düzeye hızla ilerlemektedir.

Öte yandan, kurumsallaşma noktasında geçmiş 6 ay içerisinde hedeflediğimiz noktanın çok gerisinde kaldığımızı da sizlerle paylaşmaktan çekinmiyorum.

Belediye idaresi olarak biz çalışanlarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine eksiksiz getirirken tüm çalışanlarımızdan da beklentimiz ayni yaklaşımın onlarda da olmasıdır.

Yine su kayıp-kaçak noktasında 6 ay önceye göre çok yol kat etmiş olsak da, hedeflediğimiz noktaya daha epey yolumuz olduğunu belirtmeliyim.

Geçen hafta mecliste geçirdiğimiz tüzükleri hayata adapte ederek, bu şehrin sahipsiz olmadığını otorite olarak daha da belirgin olarak göstermeye başlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İnşaat alanlarında çalışma bakanlığının alanına dahil olarak hızla güvenlik önlemleri alınmasını sağlıyoruz.

Yarım kalmış inşaat alanlarında ıslah çalışmaları yapıyoruz.

Güvenlik noktasında bayram sonrası seçim yasakları sebebi ile geciken münhali açıp kent güvenlik birimimizi 7/24 çalışacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kervansaray, Antis, Kaşgar ve açıldığı zaman Antik Liman bölgesinde devriyelere ek olarak sabit kent güvenlik zabıtaları bulunacaktır.

Geçen hafta Girne Polisimize 1 salon araç hibe ettik, 1 adet pick up aracımızı ise 1 ay sonra kendilerine hibe edeceğiz.

Polisimiz bizim için çok önemli, onların kapasitesinin artmasına elimizden geldiğince destek vereceğiz çünkü yollar resmen can pazarı.

Resmen Salı günü başlayacak olsa da birçoğumuz bugünden uzun bayram tatil moduna giriyor, bu noktada uzun tatil döneni öncesi kentteki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ