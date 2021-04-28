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Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın Dördüncüsü Düzenleniyor

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Bu yıl, “Hayatın İçinde, Hayatın Dışında; Engelli Bireylerin Yaşamı” temasıyla düzenlenen öykü yarışmasına son katılım 1 Haziran 2021.
Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın Dördüncüsü Düzenleniyor

Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın dördüncüsü, “Hayatın içinde, hayatın dışında” engelli bireylerin yaşamı temasıyla düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, (9-10-11 yaş grubu), (12-13-14 yaş grubu), (15-16-17 yaş grubu) olarak üç kategoride değerlendirme yapılacak olan öykü yarışmasına katılmak isteyenlerin en geç 1 Haziran 2021 Salı gününe kadar öykülerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine göndermeleri gerektiği ifade edildi. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucunda birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek.

Değerlendirme Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker ( Oyuncu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer alıyor.

 

“Okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan bireyler için…”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her yıl düzenledikleri öykü yarışmasıyla çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan bireyler olmasına katkı sağlamak ve yaratım güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunmak istediklerini söyledi.

Bu yıl, engelli bireylerin yaşamına yönelik farkındalık yaratacak bir temanın belirlenmesinin de önemine işaret eden Güngördü, insanca yaşamın, farklılıkları kabullenerek mümkün olabileceğini işaret etti. Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde, sosyal yaşamda ve eğitimde meydana gelen kısıtlamaların belirli sıkıntılar yarattığını da hatırlatan Güngördü, öğretmen ve ailelerin de çocukların ve gençlerin öykü yazmaya yönlendirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

 

 

 Katılım şartları şöyle;

 

  1. Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kâğıdına bilgisayarla ya da elle yazılacaktır.

 

b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.

 

c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.

 

ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

 

d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.

 

e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (bin iki yüz) çok olamaz.

 

f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz.

 

g) Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir.

 

h) Yarışmanın ödül töreni Haziran ayı içerisinde jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

 

(3) Öyküler, 1 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Girne Belediyesi’ne kapalı zarf içerisinde veya sosyalisler@girnebelediyesi.com adresine mail yoluyla ulaştırılacaktır.

 

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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