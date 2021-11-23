Girne Belediyesi Oyun Yazma Yarışmalarının Ödül Töreni Gerçekleşti

Girne Belediyesi 1. Müzikli Oyun Ve Müzikal Oyun Yazma Yarışması İle Girne Belediyesi 1.Alikko İle Caher Çocuk Oyunu Yazma Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleşti

Girne Belediyesi Tarafından Düzenlenen 1. Müzikal Ve Müzikli Tiyatro Oyunu ve 1.Alikko İle Caher Çocuk Oyunu Yazma Yarışmasında Dereceye girenlere dün gerçekleşen ödül töreniyle plaket ve para ödülleri takdim edildi.

Girne Belediyesi’nin Kıbrıs Türk tiyatrosunun gelişimine katkı yapmak, tiyatro sanatına özgün eserler kazandırmak, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişletmek amacıyla düzenlediği yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yarışmacı katıldı.

Kıbrıs Türk kültürüne ait mitolojilerden, destan, masal, anı ve efsanelerden yararlanarak, barış, aşk, güzellik gibi temalardan ve istendiği takdirde fantastik içerikle, eserin içinde Kuzey Kıbrıs geçmek kaydı ile yarışmacıların, yarışmaya eser gönderebilecekleri hazırlanan şartname ile duyurulmuştu.

Yarışmaya gönderilen müzikli veya müzikal oyunların yapısal dramatik nitelik, toplumsal dramatik nitelik, biçim ve biçem, estetik katkı-prozodik durum –beste-söz ve müziğin konu ile uyumu gibi değerlendirmeler sonucunda:

Lik Burçhan Göze’ nin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”

Lik Feyzan Korur’ un “4 Gelin 4 Gelinlik”

Lük Eşref Karadağ’ın “Aşk Parmak Dağı”

Lük Özlem Elmalıoğlu’nun “Ada’mın Aşkı”

Lik Birgül Yeşiloğlu Güler’in “Yaşam Çiçeği” isimli oyunlar ödül almıştır.

Toplam 27 Bin TL’lik para ödülünün paylaşıldığı yarışmada, yarışma birincisine 10 bin TL, 2.’lik kazanan esere 7 bin TL, 3.’Lük kazanan esere 5 bin, dördüncülük kazanan esere 3 bin, beşincilik kazanan esere 2 bin TL maddi ödül verildi.

‘Alikko ile Caher’ Çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasında Mutlu Palyaçolar Ülkesi isimli eser jüri değerlendirmesi sonucu 1.’lik ödülüne layık bulundu.

Girne Belediyesi, ülke tiyatrosuna yeni, özgün oyunlar, tiyatro kültürüne kalıcı eserler ve yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlediği Girne Belediyesi 1.Alikko ve Caher isimli çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmasında derece alan tiyatro eserlerini, jürinin değerlendirmesi sonucunda belirledi.

Jüri değerlendirmesine göre;

1.’lik kazanan eser Cengiz Eşiyok’un Mutlu Palyaçolar Ülkesi

2.’lik kazanan eser Mehmet Boncukoğlu’nun Birleşmiş Hayvanlar Ormanı

3.’lük kazanan eser Gizem Bilgi Su Şahin’in Harikalar Adası isimli tiyatro oyunu ödül kazanmıştır.

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik;

‘Bizler Girne Belediyesi olarak bu yarışmayı düzenlerken amacımız: KKTC Çocuk tiyatrosuna ivme kazandırmak, tiyatro oyun yazarlığını meslek olarak benimsemek isteyen yazarlara ve gençlere cesaret vermektir. Ülkemizin tiyatro ortamına, nitelikli yazılmış çocuk oyun metinlerinden oluşan eserler kazandırmak, tiyatro camiası başta olmak üzere ilkokullarımızda da kullanılabilmesi amacıyla ülke kütüphanelerimize ve okul kütüphanelerimize çocuk oyun metinlerinden oluşan kitaplar bırakmak istedik” dedi.

Atik, Girne Belediyesi’nin son yedi yıllık sürecinde kültür ve sanat vizyonuyla ortaya koyduklarımız çağdaş bir kentte yaşam sürmenin olmazsa olmazlarıdır.

Bir ülkenin tiyatrosu; yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seyircisi ile var olacağını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Kültür ve Sanat yaşamın ayrılmaz bir paçasıdır…

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada; “Uzun zamandır içinde bulunduğumuz pandemi ve alınan önlemlerle sanat adına neler ortaya koyabiliriz düşüncesi sonucunda yarışmayı hayata geçirmeyi başardık. Bu dönemde kültür sanatın insanları birleştirici, iyileştirici gücü her zamankinden daha da fazla önem kazandı ve öne çıktı. Sanat her koşulda ama özellikle zor günlerde hoşgörü, yardımlaşma, sevgi duygularıyla yapılmalı ve barışı kucaklamalıdır. Bu bağlamda salgının çok yoğun hissedildiği ve evlerimizde olduğumuz bir dönemde, ülkede de bir ilki gerçekleştirerek , ‘Müzikal ve Müzikli Oyun’ yazama yarışması düzenleme kararı aldık.

Pandeminin ve buna bağlı olarak zor koşulların her alanda halen devam etmesine rağmen, belediyemiz bu süreçte kültür- sanat anlamında birçok etkinliği imkanları ölçüsünde hayata geçirmeyi başardı. Bu dönemde sanatın birleştirici, iyileştirici gücü her zamankinden daha çok fazla önem ve değer kazandı. Belediyemiz 1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro ve 1.Alikko ve Caher isimli çocuk tiyatro oyunu yazma yarışmalarını düzenleme kararını alırken, öncelikli amacımız, sanatta üretime, ülke tiyatrosuna yazar ve yeni eserlerin kazandırılması, elde edilecek tiyatro eserlerin kitaplaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefledi.

Bizim Görevimiz Kent İnsanını ve Bölge İnsanını Mümkün Olduğu Sürece Sanatla Buluşturmaktır.

Güngördü, son yedi yılda kat ettikleri mesafenin çok önemli olduğunu kaydederken, gidilecek çok yol yapılacak çok işlerinin olduğunu belirtti. Asfaltın ve parke taşının her yerde aynı olduğunu fakat bunları doğru zeminde doğru zamanda insanlarla buluşturmanın önemli olduğuna dikkat çeken Güngördü, hoşgörü ve barış kültürünün tohumlarını ekmek için bugünlere geldiklerini sözlerine ekledi.

Her iki yarışmadan sonra birer kitap yayınlayacaklarını kaydeden Güngördü, amaçlarının bu oyunların gelecek nesillere aktarılmasında Belediye olarak rol almak ve kütüphane, derslik gibi yerlerde genç okuyucu ve yazarlarla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Güngördü “Bu noktada yarışmaya gerek ülkemiz, gerekse Türkiye’den yazarlar büyük ilgi göstermiştir. Çok değerli jüri üyeleri, yarışmaya gelen eserleri titizlikle değerlendirmiş ve kazananları belirlemişlerdir. Tüm jüri üyelerine bizlere verdikleri destek ve işbirlikleri için çok teşekkür ederim. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılara ilgileri nedeniyle teşekkür eder, derece alan yazarları içtenlikle kutlarım ”dedi.