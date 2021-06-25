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Girne Belediyesi Personeline Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü Tarafından İlkyardım Kursu Verildi

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Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından, Girne Belediyesi personeline ilkyardım kursu verildi.
Girne Belediyesi Personeline Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü Tarafından İlkyardım Kursu Verildi

Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından, Girne Belediyesi personeline ilkyardım kursu verildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 3 saat süren kursun ilkyardım eğitiminin insan hayatına verilen önemle paralel olması bilinciyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kursun hem iş sağlığı ve güvenliği, hem de acil afet durumları karşısında, çalışanların ve hizmet sundukları insanların hayatlarındaki tehlikeleri azaltmak  ya da önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacı taşıdığı da ifade edildi.

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