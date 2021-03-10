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Girne Belediyesi Salgınla Mücadeleye Bir Yıldır Önemli Destek Veriyor

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Girne Belediyesi Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
Girne Belediyesi Salgınla Mücadeleye Bir Yıldır Önemli Destek Veriyor

Girne Belediyesi Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

 

Ülkede ilk kez 10 Mart 2020'de korona virüs vakası görülmesinden bu yana salgına karşı mücadelede kapanmadan sonra sahada polis ve sağlıkçılar yanında etkin bir şekilde mücadele eden Girne Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

 

Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, bu süre içerisinde üç kişinin ameliyat masraflarına destekte bulunulurken, 65 yaş üstü 120 kişinin de her ay ilaçları hastaneden alınarak evlerine götürülüyor. Kış soğukları başlamasıyla birlikte, ekonomik sıkıntı nedeniyle evsiz kalan 15 kişiye geçici olarak kalacak yer sağlandı. Bugüne kadar bu süre içinde bölgedeki iş insanlarının desteğiyle 15 bin adet gıda paketi, 53 adet tablet dağıtıldı.

İlk dönemde yoğun çıkışlar nedeniyle Girne Turizm Limanı'nda tır ve feribotların dezenfekte çalışmaları yapılırken gerekli tedbirler alındı.  Kapanmadan sonra açılmaya karar verilen kamuya ait bütün işyerleri de belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

 

Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde Girne Belediye’sine ait Leymosun Kültür Evi PCR Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi de Aşı Merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

 

Bu süreçte, belediyenin farklı bölümlerinde görev alan birçok personelle belediye bünyesi içerisinde Sağlık Şubesi ve Sosyal İşler Şubesi'ne takviyede bulunuldu. Bunun yanında, belediyenin kendi personeline dağıtmak üzere maske yapımı için dikiş atölyesi aktif hale getirildi.

 

"BU ZORLU SÜRECİ KURALLARA UYARAK  AŞABİLİRİZ"

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, insanlığın hiç beklemediği ve alışkın olmadığı bir süreç yaşadığını, tüm dünyanın salgınla mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek,  belediyelere de bu süreçte büyük görev düştüğünü söyledi. Güngördü,  "Bölgemizde devam eden PCR testleri hepimiz için önemli bir imkandır.

Olası bir sorunun önüne geçmek için bu imkandan yararlanmalıyız. Aşının da önemi büyüktür. Aşılamaya da elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu bir yıllık süreçte de salgınla mücadelenin belediyelere maliyeti olmuştur. Belediyemizin programındaki diğer yatırımlar neredeyse durmuş, önceliğimiz sağlığımız olmuştur. Otel, casino ve pek çok işyerinin kapalı olması, belediye gelirlerimizde ciddi düşüşe neden olmuştur. Buna rağmen, zorlu süreci hep birlikte ve kurallara uyarak aşacağız. Umarım kısa bir süre içerisinde hayatımız normale dönecektir. " dedi

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