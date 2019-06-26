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Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi açıldı

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Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.
Girne Belediyesi Sanat Atölyesi Resim ve Seramik Sergisi açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergide; belediyenin kurslarına katılan 35 kişinin seramik çalışmaları yanında kara kalem ve sulu boyadan oluşan resimler yer alıyor. Sergi, 6 Temmuz’a kadar hafta arasında 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günleri ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

KALE: KURSİYERLER FARKLI TEKNİKLER ÖĞRENDİLER

Girne Belediyesi Resim ve Seramik Kursları Eğitmeni Bedia Kale, kursiyerlerin resim tekniği ve temel sanat eğitimi aldığını belirterek, 3 boyutlu çalışmalar yaparak, temel seramik sanatı eğitimini uygulamalı olarak aldıklarını ifade etti.

Eserleri hazırlayan kursiyerlere teşekkür eden Kale, “Bir Girneli olarak bana eğitmenlik fırsatı verildiği için Girne Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

GÜNGÖRDÜ: KURSLAR SANATA OLAN İLGİYİ ARTIRIYOR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Eylül ayından beridir devam eden Girne Belediyesi Sanat Atölyesi kurslarının resim ve seramik sanatlarına olan ilgiyi artırdığını ifade ederek, belediyenin açtığı sanat kurslarının sanatın farklı alanları üzerinde farkındalık yarattığını söyledi.

Başkan Güngördü, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen eğitmen ile kursiyerlere teşekkür etti.

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