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Girne Belediyesi Sanat Galerisi, kitap tanıtımına ev sahipliği yapacak

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Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun Limasol’u ve Limasol’da yaşayan insanların kültürlerini anlatan 5. kitabı “LEYMOSUNLU” 19 Aralık 2020 Cumartesi Günü 14.30-17.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisinde tanıtılacak.
Girne Belediyesi Sanat Galerisi, kitap tanıtımına ev sahipliği yapacak

Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun Limasol’u ve Limasol’da yaşayan insanların kültürlerini anlatan 5. kitabı “LEYMOSUNLU” 19 Aralık 2020 Cumartesi Günü 14.30-17.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisinde tanıtılacak.

 

1941’ de Limasol’da doğan İbrahim Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada; “LEYMOSUNLU” kitabının Limasol’luların birbirlerini unutmamaları, eski hatıralarını, eskiden gelen kültürlerini ve nasıl yaşam düzeyleri olduğunu anlatan 500 sayfaya yakın bir kitap olduğunu dile getirdi. Yapıcıoğlu, Girne Belediyesi’ne koyduğu katkılardan ve gösterdiği yardımlardan dolayı teşekkürlerini sundu.

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