Girne Belediyesi Sanat Galerisi Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor 

Heidi Trautmann; “Yaşamlarının büyük bölümünü bu adada geçiren Kıbrıslılar ve diğer uluslardan ressamlar, bir açıdan Kıbrıs toprağı üzerinde izlerini bıraktılar. Ayakkabılar, birlikte yürüdükleri yolun; dostluk, çalışma ve beğenilme yolunun simgeleriydi. Heidi Trautmann, geçen zaman içinde bu yaşamdan ayrılanların unutulmamaları gerektiğini düşündü. Sanatla uğraşmak, çoğalmak ve avlanmak dürtüleri yanında insanlığın kendisi kadar eski bir dürtüdür. İnsanın beş duyusu olan görme, duyma, dokunma, tat alma ve koku alma duyularını tam anlamıyla geliştiren yaşamsal bir eğitim aracıdır” dedi.

Kitap tanıtımı sırasında, geçen iki yıl içinde yaşamlarını yitiren Anne Hughes, Margaret H.Goulding-Bosworth, Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Monika Ottow, Michael Raine, Ruth Smith gibi sanat grubu üyelerimizin anısına bir fotoğraf gösterisi de sunulacaktır.

Güngördü: “Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerin Önemi Gün Geçtikçe Artıyor”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her zaman sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklediklerini dile getirerek kitapların kültürü geleceğe taşıma adına büyük etkisi olduğunu belirtti. Güngördü, sanatsal ve kültürel anlamda Heidi Trautmann’ın ülkeye ve kente kattıklarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.