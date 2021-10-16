  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,2080
  • Euro 10,6700
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Girne Belediyesi Sanat Galerisi Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor 

» »
Heidi Trautmann ve Işık Kitabevi, 19 Ekim 2021 Salı Saat 16.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisinde Yer Alacak Kitap Tanıtımında Sanatseverlerle Birlikte Olacak
Girne Belediyesi Sanat Galerisi Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor 

 

Heidi Trautmann; “Yaşamlarının büyük bölümünü bu adada geçiren Kıbrıslılar ve diğer uluslardan ressamlar, bir açıdan Kıbrıs toprağı üzerinde izlerini bıraktılar. Ayakkabılar, birlikte yürüdükleri yolun; dostluk, çalışma ve beğenilme yolunun simgeleriydi. Heidi Trautmann, geçen zaman içinde bu yaşamdan ayrılanların unutulmamaları gerektiğini düşündü. Sanatla uğraşmak, çoğalmak ve avlanmak dürtüleri yanında insanlığın kendisi kadar eski bir dürtüdür. İnsanın beş duyusu olan görme, duyma, dokunma, tat alma ve koku alma duyularını tam anlamıyla geliştiren yaşamsal bir eğitim aracıdır” dedi.

 

Kitap tanıtımı sırasında, geçen iki yıl içinde yaşamlarını yitiren Anne Hughes, Margaret H.Goulding-Bosworth, Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Monika Ottow, Michael Raine, Ruth Smith gibi sanat grubu üyelerimizin anısına bir fotoğraf gösterisi de sunulacaktır.

 

Güngördü: “Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerin Önemi Gün Geçtikçe Artıyor”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, her zaman sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklediklerini dile getirerek kitapların kültürü geleceğe taşıma adına büyük etkisi olduğunu belirtti. Güngördü, sanatsal ve kültürel anlamda Heidi Trautmann’ın ülkeye ve kente kattıklarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Parkta Ölümün Nedeni BONZAİ, tutuklama var!13 Ekim 2021 Çarşamba 19:21
  • Dikmen'de yeniden aday!13 Ekim 2021 Çarşamba 15:20
  • Girne’de tutuklu bulunan şahsın evinde silah bulundu10 Ekim 2021 Pazar 11:43
  • 20. Uluslararası Zeytin Festivali başladı09 Ekim 2021 Cumartesi 18:17
  • Tahtaları yerinden söküp çaldıl09 Ekim 2021 Cumartesi 12:29
  • Efendi: Lapta Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 4 aylık maaş geriliği vardır08 Ekim 2021 Cuma 10:06
  • Zeytin Festivali Yarın Başlıyor07 Ekim 2021 Perşembe 17:14
  • TKP Yeni Güçler Heyeti Girne Kaymakamı Güneş'i Ziyaret Etti07 Ekim 2021 Perşembe 17:13
  • 11 Uzman 11 Farklı Konu Çevirim İçi Seminer Dizisi Başlıyor05 Ekim 2021 Salı 08:46
  • 20.Uluslararası Zeytin Festivali 8-9-10 Ekim Tarihlerinde Yapılacak04 Ekim 2021 Pazartesi 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti