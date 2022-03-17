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Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yine Bir Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor

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Girne Belediyesi’ne Ait Sanat Galerisi’nde Gerçekleştirilecek Olan Kitap Tanıtımı 22 Mart 2022 Salı Günü 17:00 İle 19:00 Saatleri Arasında Gerçekleştirilecek
Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yine Bir Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor

Yazar İlksoy Aslim Tarafından Kaleme Alınan “ABD DIŞ POLİTİKASINDA KIBRIS AÇMAZI” Kitabında Yazar, Şu İfadelere Yer Vermektedir;

 

ABD, Kıbrıs sorunu uluslararası hale gelene, yani 1950’li yılların ortasına kadar, ada ile ilgili bir düşünce gelişmemişti. Yunanistan tarafından Birleşmiş Milletler’e taşınana kadar, ABD sorunun Londra ile Atina arasında çözümlenmesini öngörmüştü. Bu süreçte Türkiye de işin içine girince, ABD sorunun yine NATO üyesi üç ülkenin ortak girişimiyle halledilmesini beklemişti.

 

ABD açısından Kıbrıs Doğu Akdeniz’de stratejik önemi olan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin uzak tutulması gereken bir yerdi. Bu nedenle ada mutlaka Batılı güçlerin kontrolünde olmalıydı. Kıbrıs, Birleşik Kırallık’ın bir parçası olmaya devam ettiği sürece Washington açısından bir sorun yoktu. Eğer ada “Ulusların Kaderini Tayin Hakkı” ilkesine uygun olarak bağımsız olacaksa müttefik güçlerin kontrolünde olmalıydı.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapılan kitap tanıtımlarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek üreten yazarların toplum için önemli olduğuna dikkat çekti. Girne Sanat Galerisinin birçok kitap tanıtımına ev sahipliği yaptığını belirten Güngördü, kitap tanıtım etkinliğine tüm halkı davet etti.

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