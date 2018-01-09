Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ilk özel sergi açılışı gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, 12-25 Ocak 2018 tarihlerinde Gürcistan asıllı ressam NatiaChkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, 12-25 Ocak 2018 tarihlerinde Gürcistan asıllı sanatçıNatiaChkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sanatçıNatiaChkheidze’in sergisinin açılışı, 12 Ocak 2018 tarihinde Beycanlar Bölgesi, Cengizhanlı Sokak’ta yer alan ve Girne Belediyesi’nin kısa bir süre önce restore ederek açılışını yaptığı Sanat Galerisi’nde gerçekleştiriliyor. Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü tarafından açılışı gerçekleştirilecek sergiye tüm sanatseverler davet edildi.

NatiaChkheidze kimdir?

Gürcistan asıllı ressam NatiaChkheidze, 1978 yılında Tiflis’te doğdu. Sanatçı, 2004 yılında Tiflis Sanat Akademisini bitirdi. Eserleri, Aralık 2016’da Barselona’da MuseuMarítim’de sergilendi. Bu sergi, sanatçının sanat yaşamı için önemli bir başlangıç oldu. Sanatçı, Kasım 2017’de de Larnaka’da bir kişisel sergi açtı. Tasarıma ve kompozisyona göre farklı teknikler kullanan sanatçı, genellikle yağlı boya çalışmaları yapmakta, çalışmaları kapsamında palet bıçağı kullanarak farklı büyüklük ve tonlarda renkler yaratmaktadır. Sanatçı, hızlı dokunuş ve hareketlerle keşfetme ve kendi iç duygularını ifade ediş biçimini yansıtıyor. NatiaChkheidze, Girne’de yaşıyor.