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Girne Belediyesi şiir ve müzik dinletisi düzenledi

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Girne Belediyesi şiir ve müzik dinletisi düzenledi
Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Şiir ve müzik dinletisi” etkinliği düzenledi.

Girne Grand Pasha Otel Vienna Salonu’nda dün yapılan etkinlikte Osman Türkay Vakfı Başkanı Tuncay Özdoğanoğlu konuşma yaptı. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kadınların büyük ilgi gösterdiği gecede; Yıltan Taşçı, Cemay Onalt Müezzin, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu ile Ayşe Tural sahneye çıktı. Etkinlikte Hasan Günyüz ise müzik dinletisi sundu.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün; mücadele, dayanışma, kadına yönelik şiddet, yanlış politikalar ve cinsiyet ayırımcılığına karşı bir duruş olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, eşitliği yaşam felsefesi olarak benimsemiş biri olarak bireylerin maruz kaldığı şiddet, istismar ve cinsiyet ayrımının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Güngördü, ülke yönetiminde, siyasetinde, belediyecilikte ve sosyal yaşamda daha fazla kadın görmek istediklerini vurguladı.

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