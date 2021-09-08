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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Personeli, Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı Konusunda Eğitim Aldı

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personeli, evde hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim aldı. 
Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, Kolan Hastanesi ile işbirliğinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, İç hastalıkları, Geriatri ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Refik evde yaşlı bakımı konusunda Sosyal İşler Şubesi personelini bilgilendirdi. 
Eğitimde, yaşlıların kişisel bakımları, bakıcılarına verilmesi gereken eğitimler, diyetisyen ve fizyoterapist alanlarında uygulamaları yanı sıra psikolojik destek konuları da konuşuldu. 
KADIOĞLU: "EĞİTİM, BİLİNÇLENMEK VE BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEMEK ÖNEMLİ"
Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Misli Kadıoğlu, şubelerine bağlı İkinci Bahar Birimine kayıtlı bine yakın 65 yaş üstü üyelerinin bulunduğunu söyledi. 
Kadıoğlu, üyelerine rutin şeker, tansiyon ölçümleri, hastane ulaşımı gibi birçok konuda destek verdiklerine işaret ederek, konusunda uzman personelin, bilgilerini güncelleyerek, eğitim almasının önemine işaret etti. 
Kadıoğlu, "Yaşlılık, genellikle hastalık, bakıma muhtaçlık ile ilişkilendirilen bir dönemin olduğunu bunun da yaşlı bireylerin toplum içinde soyutlanmasına yol açmakta olduğunu belirtti. Yaptığı ev ziyaretlerinde yaşlılarımızla bire bir temasta bulunan personelimiz onlarla aileleri kadar yakın ilişkiler kuruyor. Onlara destek oluyor. O nedenle de bu konularda bilinçli olmamız daha da önemli" dedi.

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GÜNGÖRDÜ: "KALİTELİ YAŞAMAK HER YAŞ VE DURUMDA TÜM İNSANLARIN HAKKI"
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid 19 salgınıyla birlikte büyüklerimizi korumamızın daha anlaşıldığını ifade ederek, onları anlamak ve yaşlılığın getirdiği hastalık ve problemlerde yalnız bırakmamak için çalıştıklarını söyledi. Güngördü, kaliteli yaşamın her yaş ve durumda tüm insanların hakkı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve buna katkı koymak için çalıştıklarını belirtti.
Güngördü, kurumsal bir yapıda hizmet içi eğitimin önemine işaret ederek, özellikle insan odaklı ve hassas bir konuda hizmet veren ve yaşlılarla bire bir temasta bulunan Sosyal İşler Şubesi personeline böylesi önemli bir eğitime ilgi gösterip katıldığı, Kolan Hastanesi'ne de eğitime katkı sağladığı ve işbirlikleri için teşekkür etti.

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