Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları Başladı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye çalışmaları başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde yetişkinler için düzenlenen İngilizce kurslarına 80 kişi katıldı.



Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, üç aylık hazırlanan kurs ve atölye programıyla bölgede yaşayanlara çeşitli alanlarda eğitimler düzenlediklerini ifade ederek, atölyelerin devam ettiğini, kursların yeni dönem eğitimlerine başladığını belirtti. Kadıoğlu, yeni kayıtlar için de yeni sınıflar açılacağını bu nedenle, kurslardan faydalanmak isteyenlerin kayıtlarının sürdüğünü söyledi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, merkezdeki dikiş atölyesi ve İngilizce çocuk kurslarına yaptığı ziyarette kursiyerlerle bir araya gelerek, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. Merkezle, kadınlar, çocuklar ve tüm kent halkının kendini geliştirirken, sosyalleşip, bazı kurs ve atölye çalışmalarıyla da aile bütçelerine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.



DİĞER KURSLARA KAYITLAR SÜRÜYOR



Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde, ayrıca, yetişkinler için Türkçe Kursu, İngilizce Kursu, Bilgisayar Kursu, Koza Kursu, Patchwork Kursu, Satranç Kursu, Ebru Sanatı Kursu ve İlk Yardım Kursu yapılıyor.



Çocuklar için ise; dans kursu, İngilizce Kursu ve Satranç Kursu yar alıyor.

Kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.