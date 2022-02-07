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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kursiyerleri Kış Dönemi Kurslarını Bitirerek Sertifikalarını Aldı

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde kış dönemi için hazırlananprogramın sonunda kursiyerler katılım sertifikalarını aldı.
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kursiyerleri Kış Dönemi Kurslarını Bitirerek Sertifikalarını Aldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde kış dönemi için hazırlanan
programın sonunda kursiyerler katılım sertifikalarını aldı.


Kadınlara yönelik düzenlenen dikiş kursu, çocuklar için düzenlenen dans ve İngilizce
kursu, yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen İngilizce ve satranç kursuna katılan
kursiyerlere üç aylık program sonunda sertifikaları verildi.


Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Misli Kadıoğlu, eski belediye binasının Sosyal
Yaşam Merkezi’ne dönüştürülerek bugün çocuk ve yetişkin tüm kent halkına çeşitli
alanlarda kendini geliştirecek programlar hazırladıklarını ifade ederek, kış dönemi
kurslarının sona ermesinin ardından önümüzdeki günlerde de üç aylık bahar dönemi
programı için kayıt alınmaya başlanacağını belirtti.

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Kadıoğlu, başta kadın ve çocuklar olmak üzere eğitimde fırsat eşitliği kapsamında
hizmet ağlarını her geçen gün geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, bölge
üniversiteleri, kurum ve kuruluşlar yanında uzman ve eğitmenlerin desteğiyle de her
kesimden insanın faydalanabileceği kurs ve atölyelerle merkezin aktif çalıştığını
söyledi.


GÜÇLÜ, KATILIMCI VE GELİŞMİŞ BİR TOPLUM İÇİN HER YAŞTA EĞİTİM ÖNEMLİ


Kursa katılan kursiyerleri derslerinin son gününde ziyaret ederek sertifikalarını veren
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde
düzenlenen kurslara katılan tüm kursiyerlere başarılarının devamını dileyerek,
kurslarda emeği geçen eğitmenler ve Sosyal İşler Şubesi personeline teşekkür etti.


Güngördü, güçlü, katılımcı ve gelişmiş bir toplum için her yaşta eğitim ve üretimin
gerekliliğine işaret ederek, yerel yönetimler tarafından fırsatlar yaratılması ve bu
sağlanan olanakları değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

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Güngördü, kent halkına yönelik düzenlenen kurs programları yanında Girne Belediye
personeline yönelik de eğitimleri yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Pandemi nedeniyle genel anlamda eğitim ve sosyal faaliyetlerde yaşanan kısıtlamaların ardından önümüzdeki kısa sürede Girne’de bu konudaki çalışmaların hızlı bir şekilde artarak
sürmesinin programlandığını kaydetti.

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