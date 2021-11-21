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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde Sabun Atölyesi Yapıldı

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde Sabun Atölyesi Yapıldı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde Sabun Atölyesi Yapıldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde devam eden atölye programı kapsamında, Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi işbirliğinde sabun atölyesi gerçekleştirildi.

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Cemaliye Baflıgil eğitmenliğinde yapılan sabun atölyesinde zeytin yağından sabun yapımı konusunda bilgi alan katılımcılar atölyede kendi sabunlarını yapma fırsatı elde ettiler.

 

Yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyeye Girne Belediyesi Çocuk Meclisinden çocuklar da katılarak, sabun üretimi hakkında bilgiler aldılar.

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Atölyeler ve kurs programı hakkında bilgi almak isteyeler 0392 815 15 08 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ne ulaşabilir.

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