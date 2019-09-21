Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde de çalışmalarını sürdürdü.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekipler, rutin olarak yaptıkları temizlik çalışması yanında sahil, anayol kenarları ve okullarda çevreye atılan çöpleri topladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye temizlik bölümü çalışanlarının 365 gün çalıştığını ifade etti.

Nidai Güngördü, her gün sokakların süpürülüp, temizlendiğini ve çöplerin toplandığını ifade ederek, yapılan tüm çalışmalara rağmen sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle vatandaşı bilgilendirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

21 Eylül Dünya Temizlik ve benzeri günlerde sivil toplum örgütleri ile daha çok işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Güngördü, haftanın 7 günü büyük bir özveriyle işini yapan çalışanlarına teşekkür etti.