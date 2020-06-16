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Girne Belediyesi Terminal Şubesi tekrar hizmet vermeye başlıyor

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Girne Belediyesi Terminal Şubesi tekrar hizmet vermeye başlıyor
Girne Belediyesi Terminal Şubesi tekrar hizmet vermeye başlıyor

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir süredir hizmet vermeyen Girne Belediyesi Terminal Şubesi tekrardan hizmet vermeye başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Belediye’ye ait tüm elektronik kartlı su sayacı, kontör yükleme ve kart tanımlama işlemleri, ayrıca sayaç tamiri, su borcu ödemesi, emlak vergisi ve borç sorgulama gibi işlemleri, 17 Haziran 2020 tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde bu şubeden yapılabileceği kaydedildi.  

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