Girne Belediyesi, trafik konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla bildiri dağıttı

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Trafik haftası kapsamında; Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri dün tüm şehirdeki işletmelere ve sürücülere bildiri dağıttı.

Girne Belediyesi, trafik konusunda halkı bilinçlendirmek ve trafikte yaşanan sorunlara dikkat çekip, farkındalık yaratmak amacıyla '' TRAFİK KURALLARINA UYALIM,SEVENLERİ ÜZMEYELİM - Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmayalım sloganıyla bildiri dağıttı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, vatandaşlarımızda trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek, trafik konusunda yaşanan sorunlarla ilgili toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Güngördü; Artan trafik kazalarına dikkat çekip, trafik kazalarının önlenmesi konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve bu hassasiyete dikkat çekmek için herkesin Trafik Kurallarına uyması gerektiğini kaydetti.