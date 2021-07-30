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Girne Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri Çevreci Elektrikli Bisikletler ile Görevlerine Devam Ediyor

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Girne Belediyesi Zabıta Şubesine bağlı trafik ekipleri ve kent güvenliği ekipleri, olaylara daha hızlı müdahale edebilmek adına, çevreci özellikleriyle bilinen elektrikli bisikletleri Girne’de kullanmaya devam ediyor.
Girne Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri Çevreci Elektrikli Bisikletler ile Görevlerine Devam Ediyor

Hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara daha rahat müdahale edilmesini sağlayan elektrikli bisikletlerle görev yapan zabıtalar, Girne’de görevlerine tam hız devam ediyor. Tamamen çevreci teknolojiyle çalışan bu şarjlı bisikletler, zabıtaların kent merkezindeki trafiğe kapalı alanlarda veya yayaların daha sık kullandığı alanlardaki gelişen olaylara, daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla kullanılmasının önemine değinildi.

 

“Çevreci bir yaşam için sürdürülebilir enerji ile çalışan teknolojilere önem vermeliyiz”

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Küresel ısınmanın etkilerini çokça gördüğümüz bugünlerde çevremizi korumanın bilincinde hareket etmemiz gerekmektedir. Girne Belediyesi olarak çevreci yaklaşıma daha çok önem vermemiz gerektiğinin farkındayız. Bu çerçevede Girne trafiğinde motorlu ekiplerimizin yanında elektrikle çalışan bisikletli ekiplerimizde görev yapmaktadır”. Elektrikli bisikletlerin kullanım açısından daha rahat ve sürdürülebilir enerjiyle çalışması bakımından çevre dostu olduklarını işaret eden Güngördü, Kuzey Kıbrıs belediyeciliğinde öncü olduğumuz bu uygulamayı geliştirerek devam ettirmemiz gerektiğini ve bu bağlamda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

 

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