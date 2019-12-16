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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan yıl sonu konseri yarın

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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yıl sonu konserini yarın akşam saat: 20:00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda veriyor.
Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan yıl sonu konseri yarın

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 56’ıncı konserini vereceği belirtildi. 

Katılımın ücretsiz olduğu konsere rezervasyon için 0392 815 21 19 -101, 0533 821 21 44 numaralı telefonlar aranabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20 yıldan fazladır, özveri ve emekle çalışan koronun Girne Kenti ve kentin sanat yaşamı için önemli bir yeri ve başarılarının tartışılmaz olduğunu belirterek, tüm halkı koronun gerçekleştireceği 56’ıncı konserine davet etti.  

Güngördü, “Yoğun tempolu hayatlarımız içerisinde koromuzun bizlere birbirinden güzel şarkılarıyla yaşatacağı bu güzel akşama müziksever herkesi bekliyoruz” dedi. 

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