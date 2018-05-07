Girne Belediyesi, üstü açık turist otobüsünün seferlerini başlattı

Otobüs, planlanan saat ve güzergah çerçevesinde bölgenin tarihi ve turistik yerlerine ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Girne Belediyesi, turistik gezi otobüsü seferlerine başlıyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, KKTC’de Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde, KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM)

koordinasyonunda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) teknik desteğiyle yürütülen “2016 Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri” kapsamında Girne Belediyesi, “Girne Bölgesi Turistik Gezi

Otobüsü Projesi”ni hayata geçiriyor.

BAŞLANGIÇ NOKTASI BALDÖKEN OTOPARKI

Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak Girne Antik Liman, Bellapais, Zeytinlik Köyü ve Deniz Şehitliği güzergahını takip edecek üstü açık otobüsün, son olarak da Kervansaray Halk Plajı’ndan geçeceği belirtildi. Toplamda altı durakta

duracak otobüsün Kervansaray Halk Plajı’ndan sonra yeniden başlangıç noktası Baldöken Otoparkı’na geri geleceği kaydedildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, turizm kenti Girne’ye kazandırılan turistik gezi otobüsüyle, kente gelen turistlerin, bölgenin turistik yerlerine kolay ulaşımını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, otobüsün tüm kente hayırlı olması temennisinde bulundu.