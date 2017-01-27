Girne Belediyesi uyardı!

Girne Belediyesi'nden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Su çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nin bir bölümü Pazar günü trafiğe kapalı olacak

Girne Belediyesi tarafından yürütülen su çalışmaları kapsamında, Ecevit Caddesi’nde İstanbul Sokak ile Aytaç Sokak arasında olan güzergahta 29 Ocak 2017 Pazar günü hava şartlarına bağlı olarak kazı çalışması yapılacaktır. Çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önemle rica olunur.