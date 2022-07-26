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Girne Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belesiyesi işbirliğinde ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya’ projesinin basın toplantısı yapıldı

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Girne Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belesiyesi işbirliğinde ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya’ projesinin basın toplantısı yapıldı
Girne Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belesiyesi işbirliğinde ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya’ projesinin basın toplantısı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında, zeytinciliği geliştirmek amacıyla yaklaşık 1 milyon 110 bin Türk Lirası bütçeli ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya’ projesi hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ‘Yeşil Şehirden Yeşil Adaya’ projesiyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerinin daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Bu projeyle, Tarım Bakanlığı’nın, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

Güngördü, bir milyon 110 bin bin Türk Liralık proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise projenin önemini vurguladı.

Deveci, ülkede tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ekonomik değer kazanması ve üretimin teşviki için çalıştıklarını belirterek, zeytinciliği geliştirmeye yönelik, Girne ve Gaziantep Büyükşehir belediyeleri iş birliğinde hayata geçecek projeye her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı –Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ise Kıbrıs iklim ve toprak özellikleri bakımından zeytin yetiştiriciliğine uygun ağaçları yetiştirmek için yeni yol haritası belirleneceğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs’ta, zeytin üretim alanlarındaki ihtiyaç giderilerek Kıbrıs iklim ve toprak özellikleri bakımından zeytin yetiştiriciliğine uygun ağaçları yetiştirmek için yeni yol haritası belirleneceğini dile getirdi

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