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Girne Belediyesi ve GİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen Gençlik Atölyesi devam ediyor

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Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında, Girne Belediyesi ve Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) iş birliğinde gerçekleştirilen Gençlik Atölyesi devam ediyor.
Girne Belediyesi ve GİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen Gençlik Atölyesi devam ediyor

Atölye çalışmaları çerçevesinde bu hafta Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde yemek pişirmeyi deneyimleyen gençler,  iş bölümü yaparak sarımsaklı ekmek, lazanya ve kek yapmayı öğrendi. Çocuk ve gençler, bugün ise Eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde Kervansaray Belediye Plajı’nda yoga yaptılar.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kervansaray Belediye Plajı’ndaki etkinliği ziyaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinliklere katılan çocuk, genç ve ailelere teşekkür ederek, herkese iyi bir yaz dönemi geçirmeyi diledi.

Güngördü, “Bu tür faaliyetlere katılan sizler eylül ayında açılacak olan okul dönemine daha hazır olacaksınız. Spor yapmanız, yoga gibi ruh, zihin ve bedeni çalıştıran sporlarla ilgilenmeniz önemlidir” dedi.

Güngördü, etkinlikleri organize eden ve katkı koyan belediye personeli, GİGEM ve özellikle Gençlik Atölyelerine  öncülük eden Ayşe Öztoprak’a da teşekkür etti.

GENÇLER ÜNİVERSİTELERİ GEZİYOR

Öte yandan, Gençlik Atölyeleri çerçevesinde Girne’deki üniversiteleri ziyaret eden gençlerin belirli meslekleri tanıyarak çeşitli konularda eğitim alması ve aynı zamanda kültürel etkinliklere katılması planlanıyor. 

Program çerçevesinde gençler, 29 -30 Temmuz’da Girne Amerikan Üniversitesi ziyareti, 1 Ağustos 2019’da Camellot Beach’de liderlik oyunları, 6-7 Ağustos ARUCAD Üniversitesi’nde Sanat Atölyesi, 8 Ağustos’ta Alagadi Plajı’nda takım oyunlarına katılacaklar.

Gençlik Atölyesi’ne 14-18 yaş arası tüm gençler ücretsiz katılabilecek. Bilgi ve kayıt için 0533 879 95 95 telefon aranabilecek.

SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI YARIN

Girne Belediyesinin Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında 26-27-28 Temmuz tarihlerinde Girne Kordonboyu’nda, Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi ve Akdeniz Spor Birliği organizasyonu, Leymosun Kültür Vakfı, TOL-DTB Amatör Kadın Takımları iş birliğinde gerçekleştirilecek sokak basketbolu turnuvası saat 19.00’da başlayacak.

Turnuva, arılar, u 12, u 14, u 16, u 18, büyükler ve masterler kategorilerinde yapılacak.

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