Girne Belediyesi ve Girne Üniversitesi işbirliği yapacak

Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile bünyesinde bulunan GÜDENMER ile deniz ve denizciliğin sevdirilmesi için ortak çalışma yapılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Fatih Hüseyinoğlu ile Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) Başkanı Kaptan Enver Yetkili’yi kabul etti. Deniz ve denizciliği sevdirme çalışmaları konusunda neler yapılabileceği görüşülen kabulde Girne Belediyesi tarafından yapımı devam eden Girne Kent Müzesi içinde deniz yaşamının sergileneceği bir “Deniz Biyoloji Müzesi” bölümünün oluşturulması için Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı M. Fatih Hüseyinoğlu’nun katkılarının alınması yönünde mutabakat sağlandı.

Limana çapa yerleştirilecek

Kabulde ayrıca belediye ve üniversite işbirliğinde denizciliği sevdirme çalışmaları kapsamında, Girne’ye “Anıtsal Gemi Çapası” kazandırılması ve Girne Antik Limanı çevresinde uygun görülecek bir noktaya konumlandırılması görüşüldü. Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin tarafından tedarik edilecek çapa

üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Raif Denktaş’ın denizcilikle ilgili özdeyişleri yer alacak. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bir liman kenti olan Girne’de deniz ve denizcilikle ilgili üniversiteyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.