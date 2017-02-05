Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği Resim Atölyesi’yle başladı

Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle organize ettiği Yarı Yıl Şenliği, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da gerçekleştirilen Resim Atölyesi’yle başladı.

. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar, eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme, iletişim kurma becerilerini artırma ve eğlenceli saatler geçirme fırsatı buldular.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eylül ayında başlayan okul maratonunun Şubat ayı gelmesiyle tatile girdiğini ifade ederek, belediye olarak çocuklara farklı 4 gün yaşatmak için program hazırladıklarını, gönüllü eğitmenlerin de bu etkinliklere katkı koyacağını söyledi.

Etkinliklere katkı koyan herkese teşekkür eden Güngördü, amaçlarının çocukların tatil günlerinde eğitici, öğretici ve neşeli saatler geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Güngördü, “Sizinle olmaktan çok mutluyum hepinize, mutlu, sağlıklı güzel neşeli bir yarıyıl tatili dilerim” diyerek, tüm çocukları belediyenin organize ettiği diğer etkinliklere de davet etti.

Etkinlikte, Güngördü de çocuklarla birlikte resim çizdi. Ayrıca tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Resimler bir hafta süreyle sergilenecek

Eğitmen Bedia Kale yönetiminde yaşadıkları kent Girne’yi resmeden çocukların resimleri panolara asıldı. Çocukların resimlerinin bir hafta süreyle Bandabuliya’da sergileneceği belirtildi. Ücretsiz ve tüm çocukların katılımına açık olan etkinlikte, çocuklara boya, kalem, silgi ve hikaye kitapları armağan edildi. Etkinlik sonunda çocuklara Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından katılım belgesi verildi.

Etkinlikler, 7 Şubat 2017 Salı günü Leymosun Kültür Evi’nde Masal Atölyesi, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü ise çocuk, genç ve yetişkinlerin katılımıyla Zeytinlik Köy Evi’nde Seramik Atölyesi’yle devam edecek. Tüm etkinlikler saat 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.



