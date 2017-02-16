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Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği sona erdi

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Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği sona erdi
Girne Belediyesi’nin Şubat tatili kapsamında çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği “Yarıyıl Şenliği”, seramik atölyesi etkinliği ile sona erdi.

Girne Belediyesi’nin Şubat tatili kapsamında çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği “Yarıyıl Şenliği”, seramik atölyesi etkinliği ile sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale yönetiminde Zeytinlik Köy Evi’nde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kilden objeler üretti.

Atölye çalışmalarını Zeytinlik Köy Evi’ni ziyaret eden Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da izledi.

Etkinlikte, Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz de çocuklara kitap hediye etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuklara Şubat tatilinde eğitici ve eğlenceli aktivite olanağı sağlama yönünde “Yarıyıl Şenliği” düzenlediklerini belirterek, Resim Atölyesi, Masal Atölyesi, Çocuk Partisi ve son olarak da Seramik Atölyesi’ni kapsayan dört etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Çocuklara, yeşili koruma, hayvanları sevme ve çevreyi temiz tutma ile ilgili mesajlar veren Güngördü, “çok çalışın, derslerinize ilgili olun. Çalışmanın yanında, resim, seramik, müzik gibi sanatsal faaliyetlere de katılın” dedi.

Güngördü, yeni öğrenim yılında çocuklara başarılar diledi.

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