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Girne belediyesi yaz çocuk atölyeleri başlıyor

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Girne Belediyesi’nin her yıl yaz tatillerinde 4-12 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri bu yıl da 16 Haziran-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılıyor.
Girne belediyesi yaz çocuk atölyeleri başlıyor

Çocuklar, plaj oyunlarından, spor aktivitelerine, piknik, barınak ziyareti, kuş yuvası boyama gibi doğa etkinliklerine, kültür gezisinden, bilim atölyesine ve çeşitli sanatsal aktiviteyle dolu dolu bir yaz geçirecek. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide kayıt ve bilgi için, mesai saatleri içerisinde 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

 

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, yedi yıl önce beş atölye ile başlayan Yaz Tatili Çocuk Atölyelerinin bu yıl yirmi atölye ve etkinlikle yoğun bir programla hazırlandığını ifade ederek, bölgedeki tüm çocukların sosyalleşmeleri, yeni arkadaşlar tanıyıp, yeni hobiler kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.

Çocukların mutlu ve başarılı bireyler olmaları adına erken yaştan bu gibi faaliyetlere katılmaları, aileler ve eğitmenleri tarafından teşvik edilmelerinin önemine işaret ederek, kültür mozaiğinin yaşandığı kentte etnik köken, din, gelir, cinsiyet ya da engellilik gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların da bir araya gelerek, saygı, sevgi ve uyum içerisinde yaşamalarına katkı sağlamayı istediklerini ifade etti.

 

“ÇOCUKLARIN SPORA, SANATA, DOĞAYA, HAYVANLARA DUYARLI OLMASINI ÖNEMSİYORUZ”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çeşitli kurslar ve eğitimlere katılarak çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerle geçirmelerinin önemine işaret ederek, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu günlerde tüm çocuklar için eşit olanaklar sağlanmasının bu dönemde çok daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerden tüm çocukların yararlanmasını istediklerini ifade eden Güngördü, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi.

 

Güngördü, bu tür faaliyetlerle çocukların başta insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine, hayvanlara, doğaya duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkı sağlayacağına inancını belirterek, etkinliklere katkı koyacak eğitmenlere ve belediye personeline teşekkür etti.

 

 

Atölye-Etkinlik Programı:

 

Yeşilırmak Gezisi

Tarih: 16 Haziran 2022 Perşembe

Hareket saati 9.00

Toplantı saati ve yeri: 8.30- Baldöken Otoparkı

 

Hayalini Anlat Atölyesi

Tarih: 17 Haziran 2022 Cuma

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Karaoke

Tarih: 21 Haziran 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sanat Galerisi

Kuş Yuvası Boyama

 

Tarih: 22 Haziran 2022

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Piknik

Tarih: 23 Haziran 2022 Perşembe

Saat: 09.00

Yer: Boğaz Piknik Alanı

Toplantı saati ve yeri: 8.30- Baldöken Otoparkı

 

Bilim Atölyesi

Tarih: 25 Haziran 2022 Cumartesi

Saat: 1. Grup 10.00-11.00 2. Grup 11.00-12.00

Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)

 

Barınak Ziyareti

Tarih: 5 Temmuz 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Girne Belediyesi Hayvan Barınağı

Toplantı saati ve yeri: 9.30- Baldöken Otoparkı

 

Plaj Oyunları (Survivor)

Tarih: 7-8 Temmuz 2022 Perşembe –Cuma

Saat: 10.00-12.00

Yer: Kervansaray Halk Plajı

 

Renkli Makarna Atölyesi

Tarih: 18 Temmuz 2022 Pazartesi

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Resim Atölyesi

Tarih: 19 Temmuz 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)

 

Takı Atölyesi

26 Temmuz 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Çim İnsan Atölyesi

28 Temmuz 2022 Perşembe

Saat14:00-16.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Tuz Seramiği Atölyesi

Tarih: 2 Ağustos 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)

 

Çocuk Yogası

Tarih: 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Saat: 10.00-12.00

Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)

 

Saksı Boyama/Çiçek Ekme Atölyesi

Tarih: 4 Ağustos 2022 Perşembe

Saat: 14.00-16.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Seramik Atölyesi

Tarih: 9 Ağustos 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Mandala Atölyesi

Tarih:16 Ağustos 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Taş Boyama Atölyesi

Tarih: 23 Ağustos 2022 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

 

 

Dans Atölyesi

Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe

Saat: 14.00-16.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

 

Kukla Gösterisi

Tarih: 26 Ağustos 2022 Cuma

Saat: 19.00-20.00

Yer: Sevim Ebeoğlu Barış Parkı

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