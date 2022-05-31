Girne belediyesi yaz çocuk atölyeleri başlıyor

Çocuklar, plaj oyunlarından, spor aktivitelerine, piknik, barınak ziyareti, kuş yuvası boyama gibi doğa etkinliklerine, kültür gezisinden, bilim atölyesine ve çeşitli sanatsal aktiviteyle dolu dolu bir yaz geçirecek. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide kayıt ve bilgi için, mesai saatleri içerisinde 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.
TÜM ÇOCUKLAR İÇİN
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, yedi yıl önce beş atölye ile başlayan Yaz Tatili Çocuk Atölyelerinin bu yıl yirmi atölye ve etkinlikle yoğun bir programla hazırlandığını ifade ederek, bölgedeki tüm çocukların sosyalleşmeleri, yeni arkadaşlar tanıyıp, yeni hobiler kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.
Çocukların mutlu ve başarılı bireyler olmaları adına erken yaştan bu gibi faaliyetlere katılmaları, aileler ve eğitmenleri tarafından teşvik edilmelerinin önemine işaret ederek, kültür mozaiğinin yaşandığı kentte etnik köken, din, gelir, cinsiyet ya da engellilik gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların da bir araya gelerek, saygı, sevgi ve uyum içerisinde yaşamalarına katkı sağlamayı istediklerini ifade etti.
“ÇOCUKLARIN SPORA, SANATA, DOĞAYA, HAYVANLARA DUYARLI OLMASINI ÖNEMSİYORUZ”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çeşitli kurslar ve eğitimlere katılarak çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de eğitici aktivitelerle geçirmelerinin önemine işaret ederek, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu günlerde tüm çocuklar için eşit olanaklar sağlanmasının bu dönemde çok daha büyük önem taşıdığını söyledi.
Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerden tüm çocukların yararlanmasını istediklerini ifade eden Güngördü, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi.
Güngördü, bu tür faaliyetlerle çocukların başta insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine, hayvanlara, doğaya duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkı sağlayacağına inancını belirterek, etkinliklere katkı koyacak eğitmenlere ve belediye personeline teşekkür etti.
Atölye-Etkinlik Programı:
Yeşilırmak Gezisi
Tarih: 16 Haziran 2022 Perşembe
Hareket saati 9.00
Toplantı saati ve yeri: 8.30- Baldöken Otoparkı
Hayalini Anlat Atölyesi
Tarih: 17 Haziran 2022 Cuma
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Karaoke
Tarih: 21 Haziran 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sanat Galerisi
Kuş Yuvası Boyama
Tarih: 22 Haziran 2022
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Piknik
Tarih: 23 Haziran 2022 Perşembe
Saat: 09.00
Yer: Boğaz Piknik Alanı
Toplantı saati ve yeri: 8.30- Baldöken Otoparkı
Bilim Atölyesi
Tarih: 25 Haziran 2022 Cumartesi
Saat: 1. Grup 10.00-11.00 2. Grup 11.00-12.00
Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)
Barınak Ziyareti
Tarih: 5 Temmuz 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Girne Belediyesi Hayvan Barınağı
Toplantı saati ve yeri: 9.30- Baldöken Otoparkı
Plaj Oyunları (Survivor)
Tarih: 7-8 Temmuz 2022 Perşembe –Cuma
Saat: 10.00-12.00
Yer: Kervansaray Halk Plajı
Renkli Makarna Atölyesi
Tarih: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Resim Atölyesi
Tarih: 19 Temmuz 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)
Takı Atölyesi
26 Temmuz 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Çim İnsan Atölyesi
28 Temmuz 2022 Perşembe
Saat14:00-16.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Tuz Seramiği Atölyesi
Tarih: 2 Ağustos 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)
Çocuk Yogası
Tarih: 3 Ağustos 2022 Çarşamba
Saat: 10.00-12.00
Yer: Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis)
Saksı Boyama/Çiçek Ekme Atölyesi
Tarih: 4 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 14.00-16.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Seramik Atölyesi
Tarih: 9 Ağustos 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Mandala Atölyesi
Tarih:16 Ağustos 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Taş Boyama Atölyesi
Tarih: 23 Ağustos 2022 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Dans Atölyesi
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 14.00-16.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Kukla Gösterisi
Tarih: 26 Ağustos 2022 Cuma
Saat: 19.00-20.00
Yer: Sevim Ebeoğlu Barış Parkı
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