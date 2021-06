Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Başlıyor

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri 1 Temmuz 2021 Perşembe günü Kervansaray ’da Plaj Oyunlarıyla başlıyor. Temmuz- Ağustos ayları içerisinde 6-15 yaş arası çocuklar için 15 farklı etkinliğin gerçekleştirileceği atölye çalışmalarına bu yıl pandemi nedeniyle ön kayıt alınarak katılım kabul edileceği belirtildi.

Çocuk Atölyeleri çerçevesinde; Plaj Oyunları, Plajda Resim Atölyesi, Piknik, Çocuk Yogası, Takı Atölyesi, Dans Atölyesi, Okçuluk, Yelken Atölyesi, Mandala Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Saksı boyama ve çiçek ekimi etkinliği, Sokak Basketbolu, Çadır Kampı yer alıyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere, kayıt olmak ve bilgi almak için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 10 numaralı telefondan kayıt yapılabileceği belirtildi.

KADIOĞLU: ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRAN, PAYLAŞMAYI ÖĞRETEN AKTİVİTELER

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirmeleri için çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasının önemine işaret ederek, her yıl düzenlenen çocuk atölyelerinin bu yıl da sanattan spora birçok etkinlikle gerçekleştirileceğini ifade etti. Kadıoğlu, çocuklara, çevre bilincini artıran, paylaşmayı öğreten hem eğlenceli hem de eğitici aktiviteler düzenlediklerini belirterek, pandemi koşulları nedeniyle yoğunluk yaşanmaması adına her bir atölye çalışması için ön kayıt yapılması çağrısında bulunarak, etkinliğe katılan çocukların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

GÜNGÖRDÜ: ÇOCUKLAR, YAŞADIĞI ÇEVREYİ TANIYIP SEVİNCE ÜLKESİNİ DE SEVER

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, insanı, doğayı, hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret ederek, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi. Güngördü, tüm aileleri, çocuklarını açık havada ve yaşıtlarıyla olabileceği bu etkinliklere katılmaları için teşvik etmesinin önemine işaret ederek, “Kentte, çoğunluğu belediyeye ait tesislerde, açık havada ve doğayla iç içe gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar, yaşadığı çevreyi, tanıma imkanı da bulacaklar. Yaşadığı çevreyi seven, sahip çıkan, kentini, ülkesini de sever insanı, hayvanı da sever ve sahip çıkar” dedi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Plaj Oyunları

Tarih:1 Temmuz 2021 Perşembe-2 Temmuz 2021 Cuma

Saat:10.00-12.00

Yer: Kervansaray Halk Plajı

Yaş: 6-12

Plajda Resim Atölyesi

Tarih: 6 Temmuz 2021 Salı

Saat:10.00-12.00

Yer: Antis Halk Plajı

Yaş: 6-12

Piknik

Tarih: 8 Temmuz 2021 Perşembe

Saat: 08.30-14.00

Yer: Alev kayası

Yaş: 6-12

Çocuk Yogası

Tarih: 13 Temmuz 2021 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Kervansaray Halk Plajı

Yaş: 6-12

Takı Atölyesi

Tarih: 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Kalede Okçuluk (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)

Tarih: 17 Temmuz 2021

Saat: 10.00-14.00

Yer: Girne Kalesi

Yaş: 7-18

Yelken Atölyesi (Camp Cyprus işbirliğinde)

Tarih: 27 Temmuz 2021

Saat: 14.00-16.00

Yer: Less Ambasadeur Girne Marina

Yaş: 8-15

Mandala Atölyesi

Tarih: 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Taş Boyama Atölyesi

Tarih: 3 Ağustos 2021 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Seramik Atölyesi

Tarih: 5 Ağustos 2021 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 6-12

Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu

Tarih: 10 Ağustos 2021

Saat: 20.00-22.00

Yer: Ozanköy Futbol Sahası

Yaş: 6-12

Saksını boya-çiçeğini ek

Tarih: 12 Ağustos 2021

Perşembe

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Dans Atölyesi

Tarih: 17 Ağustos 2021

Saat: 10.00-12.00

Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yaş: 10-15

Sokak Basketbolu (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)

Tarih: 20-22 Ağustos 2021

Saat: 14.00-16.00 Yaş: U-10, U 12, U 14, U 16, U 18

Yer: Girne Belediyesi Tenis Kortları

Çadır Kampı

Tarih: 26-28 Ağustos 2021

Saat: 09.00 (Bal döken otoparkında otobüse biniş)

Yer: Karaağaç

Yaş: 9-15