Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Takı Atölyesiyle Devam Etti

Girne Belediyesi'nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri Sosyal Yaşam Merkezi ve Sanat Galerisinde Takı Atölyesi’yle devam etti.

Girne Belediyesi'nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri Sosyal Yaşam Merkezi ve Sanat Galerisinde Takı Atölyesi’yle devam etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; renkli boncukların ilmek ilmek işlendiği bileklikler, minik parmakların özgün yaratıcığıyla şık takılara dönüştürüldü. 8-15 yaş gurubu çocuklar için düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanında grup içinde birbirleriyle uyum sağlamayı, yardımlaşmayı, fikir alışverişlerinde bulunmayı da öğrendiler.

Takı Atölyesi sırasında çocuklara ziyarette bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar” dedi.

Güngördü, çocuklara serbest zamanlar yaratıp onların yaratıcılıklarını geliştiriyoruz. Uçsuz bucaksız bir hayal gücü ile yapmış oldukları takılar bizleri şaşırtıyor” dedi.

Atölye çalışmaları sırasında çocuklar kendilerine özgün tasarımlarıyla ortaya muhteşem takılar çıkardılar.