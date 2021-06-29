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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor
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KÜLTÜR/ SANAT
29.06.2021 12:57
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor.
Yarın basın toplantısı düzenlenecek.
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