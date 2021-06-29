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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor

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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor
Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri başlıyor.

Yarın basın toplantısı düzenlenecek.

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