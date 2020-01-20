Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, hizmet vermeye başladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin öz kaynakları hayat bulan yeni hizmet binasına taşınmaktan duyduğu mutluluğu BRT’ye aktardı.

Güngördü,1974 yılının 3 bin nüfuslu Girnesinden, 2020 yılının 100 bin nüfuslu Girnesi’nde, Girnelilere daha çağdaş bir hizmet sunulacak ve çalışanların günümüz koşullarına uygun bir ortamda görev yapacakları yeni hizmet binasına taşınmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

8 bin metre karelik alanı kaplayan hizmet binasının29 Milyon Türk lirasına mal olduğunu ifade eden Güngördü, binanın bleediyenin öz kaynaklarıyla hayat bulduğunu vurguladı.

Akıllı bina olarak tasarlanan yeni hizmet binasının, kendi enerjisini de üreteceğini belirten Güngördü, günlük 20KW elektrik üretme kapasitesi bulunan binanın, enerji ihtiyacının büyük bölümünün bu şekilde karşılanacağını sözlerine ekledi.

Hizmet binasının giriş katında zeytin adını verdikleri çözüm masaları oluşturduklarını kaydeden Güngördü, vatandaşların, buradan ilgili birimlere yönlendirileceğini belirtti.

Öte yandan taşınmanın ardından Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski belediye binasında ve terminal bölgesinde bulunan veznelerde; emlak, su, meslek vergisi ve belediye zabıtasının yazdığı trafik cezalarının tahsilatı yapılmaya devam edilecek, belediyenin; Ozanköy, Doğanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik ve Karaoğlanoğlu şubeleri hizmet vermeyi sürdürecek.

Baldöken Oto Parkında ise ön ödemeli elektronik su sayaçları için kontör yükleme ve belediye zabıtasının yazdığı trafik cezalarının tahsilatı yapılmaya devam edilecek.