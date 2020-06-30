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Girne Belediyesi’nde elektrikli bisiklet dönemi…

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Girne Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’ne, olaylara daha çabuk müdahale edebilmesi için iki adet elektrikli bisiklet aldı.
Girne Belediyesi’nde elektrikli bisiklet dönemi…

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara daha rahat müdahale edilmesini sağlayan elektrikli bisiklet timi Girne’de görevine başladı. 

Tamamen çevreci teknolojiyle çalışan şarjlı bisikletler, zabıtaların kent merkezindeki trafiğe kapalı ve yayaların daha sık kullandığı alanlardaki olaylara, daha çabuk müdahale edebilmesi amacıyla kullanılacak.

“İLK KEZ GİRNE BELEDİYESİ BU UYGULAMAYI BAŞLATTI”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Artık Girne trafiğinde motorlu ekiplerimiz yanında bisikletli ekiplerimizde görev yapacak” dedi.

Elektrikli bisikletlerin kullanım açısından daha rahat ve olası bir olaya müdahale etmek için daha seri olduğunu ifade eden Güngördü, “Elektrikli olması nedeniyle de çevre dostu olan araçlar, Kuzey Kıbrıs Belediyeciliğinde ilk kez bizim tarafımızdan uygulamaya konulmuştur. Girnemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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