Girne Belediyesinde Gıda Denetimleri Ve Covid.19 Kontrolleri Devam Ediyor

873 İş Yerini Denetlendi

Girne Belediyesinin, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları ile ilgili denetimleri devam ediyor. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeler uyarılıyor. İşletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezası uygulanıyor.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 14 Ekim ile 13 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 873 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 16 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 5 iş yeri, çevre kirliliği, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen ve Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı mühürlenmiş, 9 iş yerine ’de Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Genel temizlik-hijyen yetersizliği ve Covid-19 kurallarına uymayan, raf kontrolünde tarihi geçmiş ürünler olması ve sağlık karnesi olmamasından dolayı işletmelere toplamda 33 bin 891 TL para cezası kesilmiştir.

Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri, İş Yerlerinin Covid-19 Pandemisine Karşı Almış Oldukları Tedbirleride Kontrol Ediyor.

Sağlık Bölümü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerinde ayrıca iş yerlerinin Covid-19 pandemisine karşı almış oldukları tedbirleri de kontrol ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 14 Ekim- 13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, Covid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının, hem de vatandaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili iş yeri sahipleri ve çalışanlarına bilgiler verdi.

Girne Belediyesi sağlık bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; "Belediye ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, alınması gerekli görülen tedbirlere uyulup uyulmadığı denetleniyor. Halk sağlığı için denetimlerimizi gece gündüz demeden büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gıda kontrolleri’ de bu kapsamda önem verdiğimiz ve tamamen bilimsel esaslar ve aynı zamanda da insan sağlığı odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Pandemi nedeniyle hassasiyetimiz biraz daha fazladır. Bu nedenle tüm esnafımızı gerekli önlemlerin alınması ve kurallara uyulması için işbirliğine davet ederim” dedi.