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Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor

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Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde, bugün halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor.
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor

Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde, bugün halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor.

Kan bağış kampanyası “Bir damla kan hayat kurtarır” sloganıyla 10.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.

Kan bağışında bulunmak isteyenler Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Sosyal İşler Şube Amirliği’ne başvurabilecek.

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