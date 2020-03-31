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Girne Belediyesi’nde İş Sağlığı Güvenliği Ve Eğitimi Çalışmaları

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Girne Belediyesi’nde İş Sağlığı Güvenliği Ve Eğitimi Çalışmaları
Girne Belediyesi’nde İş Sağlığı Güvenliği Ve Eğitimi Çalışmaları

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.  

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı çalışanların virüs karşısında hangi kişisel koruyucu donanım kullanacağı ve bu kişisel koruyucu donanımların sağlığı tam olarak koruyabilmesi için hangi koruyucu kıyafetin, hangi sıraya göre giyilip çıkarılacağı ,hangi koşullarda muhafaza edileceği ve kişisel koruyucu donanımın atık yönetimi ile ilgili arasındaki ilişkilere göre eğitimlerin  verilmeye devam edildiği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi için halkımızın ve hizmeti zaruri olarak devam etmek durumunda olan kurumların da işbirliğinin esas olduğunu belirtti.   

Güngördü “Ülkemiz genelini etkisi altına alan Corona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir” dedi.  

Bakanlar kurulu kararına göre toplu aktivitelerin yasaklanmasından dolayı eğitimlerin çalışanların yoğunluk durumuna göre uzaktan eğitim (telefon,bilgisayar vb .iletişim araçları) ya da azlı gruplar halinde yapıldığı da kaydedildi.

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