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Girne Belediyesi'nden aşı açıklaması

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Girne Belediyesi,80 yaş üstü vatandaşlara, Covid 19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak.
Girne Belediyesi'nden aşı açıklaması

Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlara, Covid 19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimine göre, 20.01.2021- 22.01.2021 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) 80 yaş ve üzeri kişileri ( 01.01.1940 ve öncesinde doğanlar)

Covid-19 aşısı için Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp 08.00-15.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak. İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

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