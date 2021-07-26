Girne Belediyesi’nden bir kitap daha…

Girne Belediyesinden verilen bilgide; Geçtiğimiz yıl Covid- 19 pandemisine rağmen yine büyük ilgi gören Uluslararası Zeytin ve Serbest konulu karikatür yarışmasına 62 ülkeden, 289 çizer 887 eser ile katılmıştı.

Bilindiği gibi; “Zeytin” ve “Serbest” konularının işlendiği 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda “Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo, Zeytin Konulu Bölüm Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık), İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran), Üçüncülük Ödülü: Zhaleh Yoosefinezhad (İran), Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs), İkincilik Ödülü: Damir Novak (Hırvatistan) Üçüncülük Ödülü: Grigoris Georgiou (Yunanistan) ödül kazanmıştı.

Girne Belediyesi, kitap yayınlarıyla da öncü olmayı sürdürüyor…

Bu çerçevede yeni yayınlanan 2020 yılı albümünde, yarışmada derece alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, yarışma ile ilgili demeçler, basın bildirileri, ülkemizin tarihi ve kültürel fotoğrafları, ayrıca yarışma kapsamında altın mizah ödüllü kazanan sanatçıların dünya ve ülkemiz kültür ile karikatürüne katkıları nedeniyle, eser ve biyografileri yer almaktadır.

Kıbrıs Türk mizahına önemli değer katmış mizahi tiyatro, mizahi oyun ve parodi dallarında katkıları nedeniyle Biler Demircioğlu’nun, Kıbrıs mizahına karikatür dalında yaptığı katkılar için Cemal Tunceri’nin, Küba ve İspanya Karikatür sanatı ve dünya karikatürüne yaptığı katkı nedeniyle Alberto Morales’in, Kıbrıs mizah kültürüne mizahi şiirleri nedeniyle Mahmut İslamoğlu’nun taşlama şiirleri, Türk karikatür sanatı ve dünya karikatür sanatına yaptıkları katkılar için Semih Poroy’un, Kıbrıs Türk mizahına karikatür dalında yaptığı katkıları nedeniyle Utku Karsu’nun biyografi ve karikatürleri’ de albümde yer almaktadır.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Kalıcı ve yapılanları geleceğe taşıyan en önemli unsur hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap sevgisi, okuma alışkanlığı ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılması için nitelikli anlatı, kültür-sanat, sunum ve seminer sonuç bildirileriyle kitapların yayınlanması hedefinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Güngördü; Zeytin Karikatürleri Albümü Dünyanın Bir Çok Ülkesinde Kitaplıklarda Yer Alıyor

“Bilindiği gibi Girne Belediyesi’ne ait Uluslararası ‘Zeytin Karikatürleri’ albüm kitapları, her yılın düzenlenen karikatür yarışma sonucuna göre kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden, jüri tanıtım sayfalarından, yarışma ile ilgi demeçler ve ülkemizi tanıtıcı tarihi mekanların fotoğraflarından oluşmaktadır. Albümler dünyanın dört bir yanına yaklaşık 65 ülke, 200’ün üzerindeki karikatür sanatçısına ve önemli kitapevlerine posta yoluyla gönderilmekte, ülkemizin yurtdışında tanıtımına hem sanatsal, hem de kültürel bağlamda çok önemli katkılar yapmaktadır. Ayrıca albüm kitapları ülkemizdeki birçok kurum, kuruluşlara, kütüphanelere, okullara ve üniversitelere de gönderilmektedir” dedi.