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Girne Belediyesi’nden Dijital Ortamda Şiir Dinletisi Etkinliği

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Girne Belediyesi 21 Mart 2021 Pazar Günü Saat 17.00’da Facebook Ve Instagram Hesapları Üzerinden Şiir Dinletisi Etkinliği Gerçekleştiriyor
Girne Belediyesi’nden Dijital Ortamda Şiir Dinletisi Etkinliği

Girne Belediyesi 21 Mart 2021 Pazar Günü Saat 17.00’da Facebook Ve Instagram Hesapları Üzerinden Şiir Dinletisi Etkinliği Gerçekleştiriyor

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ nün “21 Mart Dünya Şiir Günü” mesajı ile Eğitimci Şair Fatoş Avcısoyu Ruso ve TV Program Yapımcısı-Şiir Yorumcusu Hüseyin Ağlamaz’ın şiir dinletisi sunacağı etkinlik, 21 Mart Pazar saat 17.00’da gerçekleştirilecek.

 

“Kültür Ve Sanat Hayatın Her Döneminde”

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kültür ve sanatın hayatımızdaki öneminin çok büyük olduğunu, Girne Belediyesi’nin ve Girne halkının bu konudaki hassasiyetlerini bildiklerini ifade etti. Devam eden salgın nedeniyle sınırlı sayıda etkinlik yapabileceklerini belirten Güngördü, sosyal medya üzerinden yapılacak şiir dinletisinin önemine dikkat çekerek, kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklerin insanlarımızın gelişmesinde büyük katkı yaptığını dile getirdi. Güngördü, sevgi, hoşgörü ve barış temasının önemine de vurgu yaptı.

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